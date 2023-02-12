仲達 - 美滿星雲轉泥出擊｜頭號目標

第五場四班一二○○米泥地。「攻頂」上仗終於落四班，今次轉跑泥地千二米，查同父馬「駿皇星」昔日未跑泥地之前都是予人感覺千二稍嫌長，但轉泥後卻試出彩虹，「攻頂」今仗更改配賀廄殺手聲仔，自然多看兩眼。然而，研究完整場形勢後，發覺「攻頂」換人未必是幕後主動，更大可能是潘明輝揀騎了「美滿星雲」！



「美滿星雲」上季插班後至今跑過八仗，只季初在谷草千二米藉排一檔沿途賺貼欄而上名一次，之後三仗乏善可陳。不過查此駒在上仗落敗前，早已在一課泥閘中末段愈衝愈勁，相信已埋下轉泥出擊的伏線。到了一月尾，此駒由潘明輝過檔加眼罩再試一課泥閘，在末段無需大力催策之下，面對較高班的「大紅袍」都不落下風，似乎跑泥地會是更佳出路。

今仗「美滿星雲」有保護權之下報爭泥地千二，重戴眼罩望有點新鮮刺激，希望早段不要落後太多，要跑贏「為您鍾情」、「魅影獵飛」以外的對手應非難事，可博坐位望贏。

仲達