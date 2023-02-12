B女靚馬——魅影獵飛輕鬆再贏

第八場四班千四米，我就鍾意「必先生」。佢過往在三班已經有點走勢，隨着逐步成熟，現居四班絕對有力反彈。留意佢上仗早段留得較後，直路沿內疊取位，較遲發力都可後上取得獎金名次，表現實在唔差。今場加程兼排一檔，相信會更加適合發揮，有力打開勝利之門。配腳我揀「閃得快」同「馬主雄風」。
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本港與內地通關逾一個月，全面通關亦近一周，大量內地旅客逐步重臨香港，尖沙咀等購物區人來人往。銀聯國際表示，近一個月內地消費者在本地百貨商場、國際知名品牌交易量，上升數倍，交易金額增長顯著，多家國際知名...
2023-02-11
福建福州一名家長控訴，其8歲兒子在上課期間，感到身體不適，10分鐘內舉手示意7次，但未獲老師理會。到下課後，兒子由老師攙扶走下樓梯時摔倒。隨後，男童父親趕到現場報警，兒子送院搶救，最終不幸離世。男童父...
2023-02-11
土耳其東南部近敍利亞邊境周一發生大地震，土敍兩國死亡人數增至逾2.1萬人。雖然「救人黃金72小時」已過，但仍不時有被困者獲救的好消息，其中在土耳其迪亞巴克爾，一名男童在地震後四日與母親一同獲救。今次強...
2023-02-11
本港全面通關，刺激新盤活躍。長沙灣睿峰日前開放現樓會所及示範單位，同時推出新一輪銷售安排，繼早前招標發售38伙後，反應理想，昨日乘勢加推12伙。本港全面通關，刺激新盤活躍。長沙灣睿峰日前開放現樓會所及...
2023-02-11
美股隔晚齊收跌，港股昨日隨外圍低開83點，其後內地1月通脹回升，加上外電消息指美國擬限制美企在中國投資高科技產業，科網股急跌累市，恒指跌幅擴大，一度低見21157點，跌467點。最終恒指以近全日低位收...
2023-02-11
葡萄牙星將祖奧菲歷斯外借到車路士後，首次出場即領紅牌要停賽3場，直到今晚英超作客韋斯咸時才再次候命。此子近日受訪時坦言球隊人工高、福利好，與隊友關係又密切，字裏行間流露喜愛在藍獅「返工」，今仗一於使出...
2023-02-11
英皇娛樂近年積極培育新人，簽了多名有潛質藝人，踏入兔年更打正旗號以「Nine up」來力捧曾樂彤、楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）、洪助昇（Aiden）、郭思（Suey）、黎峻（Kenne...
2023-02-11
網上有很多教人做手工的短片，能工巧匠，常常看得入神。這天看到一個短片，教人做透明的塑膠垃圾桶：先將一本厚厚的書切開，裁成碎紙條，塞進一個桶型的模子裏，然後灌進透明膠。待膠乾了之後，再將之放上車牀加工，...
2023-02-11
第五場四班一二○○米泥地。「攻頂」上仗終於落四班，今次轉跑泥地千二米，查同父馬「駿皇星」昔日未跑泥地之前都是予人感覺千二稍嫌長，但轉泥後卻試出彩虹，「攻頂」今仗更改配賀廄殺手聲仔，自然多看兩眼。然而，...
2023-02-12