B女靚馬——魅影獵飛輕鬆再贏

第五場泥地四班千二米，我就揀「魅影獵飛」做重心。佢上仗早段跟前順走，不過賽事步速非常快，好彩臨入彎一刻有遮擋，出彎後再移出中路衝刺，結果愈走愈順之下後上取勝，贏馬姿態十分輕鬆。今場繼續配贏馬拍檔田泰安，只要跑番上仗水準，相信可以再贏。配腳我揀「為您鍾情」同「光明先駒」。



第八場四班千四米，我就鍾意「必先生」。佢過往在三班已經有點走勢，隨着逐步成熟，現居四班絕對有力反彈。留意佢上仗早段留得較後，直路沿內疊取位，較遲發力都可後上取得獎金名次，表現實在唔差。今場加程兼排一檔，相信會更加適合發揮，有力打開勝利之門。配腳我揀「閃得快」同「馬主雄風」。

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