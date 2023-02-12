伊仁絮語——樂加福憑經驗制勝

第四場「樂加福」上仗初降五班，即使負重磅作賽，沿途仍能緊咬步速，末段受催策亦反應良好，結果在終點前力拒「小玩家」及「菲力大帝」的強勁挑戰而打開在港勝門。事實上，這匹出自「黎明路向」的四歲馬，上季初出跑直路上即能闖入冷位，其後數度排外檔也走得接近，可見能力在四班應無問題。此駒復課狀態仍見勇銳，遇上今場不少出賽較少的質新馬，可望憑藉較豐富的作戰經驗制勝。



第七場「龍騰飛翔」上季兩勝泥地千二米，足見泥地性能甚佳。儘管今季七戰仍未取得頭馬，卻能數度跑入前列，反映具備競爭力。上仗牠角逐谷草千二米，如非末段受阻應可走得更近。今仗首度加配眼罩，希望能改善前速，避免早段落後太多而影響爭勝機會。對手方面，「張燈結綵」泥地性能同樣超卓，季內經數仗落第後，現評分較最近一次贏馬還要低五分，今次賽事形勢頗合適，配上潘頓應不會打無把握的仗。

Ian