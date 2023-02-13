潘頓三W後上封王

昨日舉行八草二泥賽事，潘頓憑東廄「線路之星」、黎廄「激光天下」和蔡廄「永遠美麗」三W，另加一席季軍，最終擊敗同樣三捷的梁家俊，後上成為騎師王；而梁家俊則勝出羅廄「日日友」、偉廄「馬主雄風」和何廄「木火兄弟」。至於練馬師是取得一冠一亞兩季的告東尼。



潘頓昨日憑「線路之星」、「激光天下」和「永遠美麗」中三元，並且後上成為騎師王。其中「激光天下」今仗初出即勝，馬主陳衍里醫生說：「『激光天下』今場在港初出排十二檔，賽前我都有點緊張，黎昭昇和潘頓預計步速偏慢，因此打算將馬兒盡量擺前走，結果一放而回，表現令我們驚喜。此駒目前只有三歲，暫時跑千二米較合適，希望會愈跑愈進步。」

而「線路之星」馬主張國榮弟弟張廣軍說：「『線路之星』跑田草千四米向來忠心準繩，今場潘頓發揮亦出色，當然賽前我們都有信心，希望『線路』系繼續交出好成績。」



至於昨日同樣三W的梁家俊，分別勝出「日日友」、「馬主雄風」和「木火兄弟」，前駒練者羅富全說：「今日的四班千四米拆兩組，潘頓有多駒可揀騎，故未能盡早落實再騎『日日友』，所以我決定回配之前騎過此駒的梁家俊，而後者亦不負所託，出閘後見快馬不多，於是自行放頭，將馬兒的均速威力發揮得淋漓盡致。」

「馬主雄風」練者蘇偉賢說：「『馬主雄風』上場出閘不太好，之後受陣上形勢所限，擺得太前下末段無以為繼，賽後我與梁家俊研究，大家都認為以文靜的方法策騎效果可能較好，果然今仗早段稍留，末段便可以交出凌厲的衝刺。目前此駒再跑千四米或許稍短，但下場會否增程跑千六米，我要再三研究才能決定。」



「木火兄弟」練者何良則說：「『木火兄弟』演出準繩，不時為馬主贏得獎金，我很開心可以訓練牠。我暫時仍未決定是否讓牠報跑四歲馬系列，因為今場贏馬距離不多，加分有限，未必夠分入選，或許需要馬主給報名費。此駒上場由蘇兆輝跑，騎足八百米以上，我擔心馬兒會因此不開心，所以賽後操練做了許多工夫，今場除下耳套則希望牠跑得舒服一點。此馬大步，需要用硬功騎師，梁家俊騎慣騎熟，最終險勝。」

記者_文傑、亨利、陳嘉甜