姚本輝近期攻勢猛烈，幾乎日日都有搏殺動靜，而他雖然因為要到澳洲出席拍賣會，所以昨日不在場督戰，但仍憑「魅影獵飛」報捷，遙遠控制一樣有料到。至於馬主譚國章說：「我很多謝姚本輝有心訓練『魅影獵飛』，發掘出馬兒跑泥地較出色，今場成功在泥地賽連捷，但大勝對手六個多馬位，真是令人意外，賽後田泰安亦幽默地對我說，跑到末段他聽不到任何馬匹後追的聲音。」