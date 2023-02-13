鄭俊偉黃裕亨拍住上
盛事復常頭炮 周潤發落場力撐 渣馬3.4萬人起跑 出席率冠歷屆
停辦一年的渣打馬拉松，昨早舉行，為本港盛事復常打響頭炮。田徑總會指，有逾3.4萬跑手報到，出席率為歷年最高，反映公眾期待社會復常。名人如「影帝」周潤發、拳手曹星如亦參賽支持。特首李家超指，香港已全面復...
2023-02-13
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福建小學男生不適 未獲老師理會失救亡
福建福州一名家長控訴，其8歲兒子在上課期間，感到身體不適，10分鐘內舉手示意7次，但未獲老師理會。到下課後，兒子由老師攙扶走下樓梯時摔倒。隨後，男童父親趕到現場報警，兒子送院搶救，最終不幸離世。男童父...
2023-02-11
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連續兩日出現 疑是間諜氣球 美軍擊落加國上空飛行物體
日前北美防空司令部在加拿大北部上空再次發現來歷不明的飛行物體，經加拿大總理杜魯多及美國總統拜登下令，美軍F-22戰機在當地時間周六下午將其擊落，加方將對其進行分析。今次是美軍在加拿大境內和附近範圍，連...
2023-02-13
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長沙灣睿峰現樓示位全面睇
本港全面通關，刺激新盤活躍。長沙灣睿峰日前開放現樓會所及示範單位，同時推出新一輪銷售安排，繼早前招標發售38伙後，反應理想，昨日乘勢加推12伙。本港全面通關，刺激新盤活躍。長沙灣睿峰日前開放現樓會所及...
2023-02-11
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中美關係膠着 美加息存隱憂 港股短線21000點上落
中美關係膠着，拜登政府傳限制美企向華提供資金發展高端科技。加上美國10年期債息攀升至突破3.7厘水平，疊加最新就業數據強勁，令市場再度憂慮聯儲局加大加息幅度，美股三大指數上周五走勢不一，其中納指跌0....
2023-02-13
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加普小休再上路 紅鋒嗒「糖」
司職左翼的加普加盟紅軍後，大部份時間都擔任前鋒，因此他日前受訪時就坦言需時適應。幸而領隊高普在上輪聯賽落敗後，讓眾人放兩日假作調整，今晚英超默西塞德郡打吡，加普直言做好心態上的技術性調整重新出發，即使...
2023-02-13
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保錡留在終點等發哥集郵 蔡思貝破個人紀錄被余德丞指好黐線
一眾熱愛運動的藝人昨日參與渣打馬拉松賽事，蔡思貝打破其個人紀錄，於3,000多名女選手中排120名，連緋聞男友余德丞也笑指思貝黐線，快到追唔到。巨星周潤發的出現引來哄動被包圍集郵，ERROR成員吳保錡...
2023-02-13
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真心真情為本 說好香港故事
香港與內地在2月6日起全面通關，各口岸往返無障礙，兩地人員恢復跨境互訪、交流、營商，有利提振經濟。今次通關其中一個焦點，是停運了3年的廣深港高鐵，多條直通內地省市的列車車票開售，十分搶手，發揮了聯通香...
2023-02-13
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潘頓三W後上封王
昨日舉行八草二泥賽事，潘頓憑東廄「線路之星」、黎廄「激光天下」和蔡廄「永遠美麗」三W，另加一席季軍，最終擊敗同樣三捷的梁家俊，後上成為騎師王；而梁家俊則勝出羅廄「日日友」、偉廄「馬主雄風」和何廄「木火...
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