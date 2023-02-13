鄭俊偉黃裕亨拍住上

鄭廄原副練何敬森早前退休後，其職位今年開始由黃裕亨接替，而後者明顯交到貨，除了昨日所贏的「摘星光輝」，再加上之前的「晴王」和「友盈友福」，此倉踏入二○二三年已經三W。賽後見鄭俊偉與黃裕亨齊齊豎起拇指，合作如魚得水。