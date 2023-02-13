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熱門： 余迪偉給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波

日報新聞 > 馬經

鄭俊偉黃裕亨拍住上

2023-02-13 列印
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鄭廄原副練何敬森早前退休後，其職位今年開始由黃裕亨接替，而後者明顯交到貨，除了昨日所贏的「摘星光輝」，再加上之前的「晴王」和「友盈友福」，此倉踏入二○二三年已經三W。賽後見鄭俊偉與黃裕亨齊齊豎起拇指，合作如魚得水。
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