安西教練 - 悅風雲一路奇兵｜重點出擊

第六場四班1650米，執筆時正值上仗初出入位的「十八掌」成為大熱。老生常談，谷草中距離能夠初出上名的難度非常高，此駒當然具一定實力，兼且今仗更排內位起步，成為熱門早料到。但值得留意的是，上仗賽事步速前慢後偏快，「十八掌」多少有點步速之助，況且出自303場次的馬匹，暫時累計再出只得兩位，賽事水準不算硬淨。若果博一注獨贏，不免要挑剔今趟機會，再者今仗加入了一匹降班馬，此乃具備前速的「全民佳知」，所以筆者認為，擅長後追跑法的「悅風雲」屬一路奇兵。

回顧248場次，「悅風雲」跑谷草千八，早段居中遇慢步速，結果僅敗給再出獲一冠一亞的「躡景追飛」，至於季軍「但求快活」隔仗入Q，賽事水準相當硬淨。而「悅風雲」季內打破處女勝利一仗，蹄下敗將更是再出連勝兩場的「特醒」，本身仍居四班必有上升水位，贏馬能力絕不懷疑。

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