伊仁絮語——紅運帝王進步可勝

第八場「紅運帝王」來港後很快適應水土，初出一役跑谷草千二排最外檔，能放至最後二百才力弱，已經顯露鋒芒。上仗跑田草千四採用前置策略，只是終點前被「彩虹千里」超越，表現有進。今仗重返谷草，對手減弱應可打開勝門。

第九場「威武覺醒」今季兩勝谷草千二，踏入四歲繼續進步。上仗跑田草千六沿途被頂外疊，落敗情有可原，今仗改配潘頓戰意鮮明，有權補中。「馬梟雄」上仗採用前領策略，可惜當日跑道模式不利領放，但最終僅負頸位得第三，表現已算出色，值得跟進。

Ian