B女靚馬——亞洲籐王有力補中

第七場四班千二米，我就揀「亞洲籐王」做重心。佢今季跑同程次次收獎金，而且仲贏過兩次，盡顯性賦忠心準繩。上仗出閘後好快搵到遮擋，仲守住內欄慳位跑，沿途都走得好順，不過直路初有少少碰撞，最終只得第四名，表現算唔差。今場繼續配潘頓，人馬吸取過上仗經驗，應該會有更佳發揮，有力補中頭馬。配腳我揀「正氣青驅」同「小霸王」。

第八場三班千二米，我就鍾意「紫雲冰」。佢今季由四班贏到上三班，狀態一直保持良好，甚至愈戰愈勇，加上與霍宏聲非常合拍，所以今場再出排六檔，論條件絕對值得再捧場，而且對手實力唔算突出，只要發揮出近仗水準，要再下一城應該沒有難度，估計是今晚方嘉柏搏殺主力。配腳我揀「紅運帝王」同「運高八斗」。

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