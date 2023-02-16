姚本輝 三W精采封王

■周俊樂昨晚起孖兼捧盃。

昨晚谷戰的練馬師王和騎師王都競爭激烈，雙雙鬥到尾場才分出勝負。結果憑「鑽飾翱翔」、「精彩生活」和「觔斗雲」三W的姚本輝封王，沈集成則憑「育成精彩」和「想見你」起孖；而後駒騎者周俊樂另贏「小霸王」，捧走扶輪百周年挑戰盃。至於騎師王是田泰安，他取得一冠兩亞一季，最終後上封王。記者_文傑、亨利、陳嘉甜早前到澳洲出席馬匹拍賣會的姚本輝，日前已回防，昨晚親自督戰下，成功憑「鑽飾翱翔」、「精彩生活」和「觔斗雲」中三元，並且成為練馬師王。姚本輝賽後說：「『鑽飾翱翔』只得四歲仍然很年輕，今場負一三五磅有點蝕底，我搵重磅騎師布文策騎，就是不想負太多死磅。此馬上場跑千四出閘緩慢而影響表現，由於過往牠曾在谷草一千接近，所以今仗回師此程，稍後多數會繼續跑谷草。至於『精彩生活』之前常常排外檔，取位比較耗力，今場排六檔有利得多，結果贏來有餘未盡，過程比我想像中輕鬆。此駒來自北半球，馬性遲熟，聽班德禮賽後匯報，馬兒在終點前仍然片出片入，牠的長力止於一哩，所以會主攻谷草同程。」其餘沈集成昨晚亦全力搏殺，先後勝出「育成精彩」和「想見你」，後駒打開在港勝門，馬主方力民說：「賽前我認為『想見你』如果際遇好的話，應該可以跑入位置，最終順利勝出，真是喜出望外，很感謝沈集成的悉心訓練。上場賽後，成哥指出此駒不喜歡眼罩，果然今場除下所有配備便跑得開心，交回應有的水準。」至於丁廄「悅風雲」則力拼險勝沈廄「十八掌」，破壞了沈集成的三W好夢。練者丁冠豪說：「『悅風雲』季內大熟大勇，今次由千八米縮程一哩，主因短期內沒有適合賽程，賽前我認為牠可以跑得接近，唯一擔心出現慢步速，好彩霍宏聲發揮夠醒目，轉彎時立即踩油。」