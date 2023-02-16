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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——班德禮贏馬壯行色

2023-02-16 列印
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  班德禮將於本周六夥拍「多巴先生」出戰卡塔爾酋長盃，臨行前昨晚憑「精彩生活」贏馬壯行色，此駒閘前票如雨下，最終更被捧成大熱，結果無驚無險一放而回。
馬場浮世繪
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