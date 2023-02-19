仲達 - 錢多多坐位望贏｜頭號目標

第六場四班一二○○米。近期沙田此程常利中內疊前置，但A欄一向是沙田跑道中最利?的賽道，上次A欄四班此程兩組賽事，亦見無論是偏慢或偏快步速，都較利置中型或後追馬，像「陽明天空」如此被動都只後上僅敗。



今次四班千二只有一組，無疑前置型的「天足貓」、「還看今朝」都是近仗有好表現，但選擇報A欄則動機難明。反觀「錢多多」雖然已追了幾場，最佳名次仍只是上場的亞軍，不過上仗改配巴度後，早段已毋須太被動，最後在場地利放之下亦只差一步追不及頭馬而可力抗另一匹後追強勁的「騰飛塔」，以後駒再出都繼續向好，「錢多多」今次回師A欄再跑同程，只要交回正常水準，不難坐位望贏。

仲達