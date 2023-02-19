B女靚馬——狀元及第更進一步

第七場二班一千米，我就揀「狀元及第」做重心。佢在港以來只甩一次獎金，表現非常準繩，而且今季曾經贏馬，證明踏入四歲更進一步。前仗跑同程放得好快，由於用力過多，結果埋門被對手追過，不過最終能保住第四名，表現已算唔錯。今次復課見佢外觀好靚，只要早中段唔好放得太盡，相信有機會繼續贏馬。配腳我揀「平海歡星」同「必長勝」。



第八場二班二千米，我就鍾意「同舟共濟」。佢今季六戰都獲獎金，長期保持作戰狀態。上仗出閘後與對手碰撞，隨之留居後方，直路沿內欄一湧而上，結果追回第三名，若非早段遇意外應可更加接近。今次轉戰沙田贏馬路程，相信會更合發揮，定會盡力拼個明白。配腳我揀「健康快駒」同「錶之五知」。

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