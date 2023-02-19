伊仁絮語——攻頂強配突圍

第四場「攻頂」上季因傷只出賽一次，今季健康養回，喜見能連番上陣，雖然八戰只得一季，但近期走勢有復甦跡象，隨着評分下降，相信已屆出擊之時。事實上，此駒前仗跑直路賽早段前置，僅在最後二百米才告乏力，最終以三個多馬位負於質新馬「至尊高飛」。上仗改爭泥地千二米，早段與「中華威威」搶放，並大部分時間望空競跑，最終因為早段耗力太多而影響後勁。今仗重返勝途並強配布文，同場有潘頓策騎的「營造創科?」大樹遮蔭，其賠率應不會太熱，有力突圍而出。
Ian
本港近日接連驚現拐子疑雲，令家長及學校人心惶惶。將軍澳一間幼稚園昨向家長發出特別通告，有家長反映帶同2名幼兒在於港鐵站出閘時，一不留神，其幼子竟被一名陌生中年女子拖走，幸得該家長的同事上前阻止。另有大...
2023-02-18
美國日前擊落中國高空氣球及另外三個不明飛行物體，美國總統拜登昨就事件發表講話，強調不會就擊落氣球向中方道歉，但希望與中國國家主席習近平通話。在北京，外交部批評，美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾升級...
2023-02-18
被AI瘋狂示愛感不安微軟將ChatGPT人工智能聊天機械人，整合到搜尋器的新版AI Bing，《紐約時報》科技專欄作家羅斯近日試用Bing的聊天功能，但對話兩小時後深感不安，徹夜難眠。羅斯透露，AI對...
2023-02-18
一手氣氛熾熱，新盤陸續登場。會德豐旗下的藍田KOKO ROSSO於日前推出首價單，涉88伙，涵蓋1房及2房戶，設最高12%折扣，折實入場價由554.5萬起，全數1房折實更低於「6球」，料最快月底開售。...
2023-02-18
1月美國生產物價指數（PPI）高於市場預期，令聯儲局加息壓力加重，隔晚美股受壓。港股昨日隨外圍輕微低開29點，報20958點，早段一度轉升，惟升勢未能持續，午後跌幅更不斷擴大，尾市輕微反彈。恒指最終以...
2023-02-18
利物浦前鋒達雲紐尼斯近期改踢左翼後，表現雖有所好轉，但仍未重拾射門鞋，令英超名宿伊恩胡禮慨歎此子除了入球外的能力都很出色。幸而紅軍老大哥穆罕默德沙拿日前坦言自己熟悉紐尼斯的踢法和走位，故今晚英超作客近...
2023-02-18
73歲的黃淑儀（Gigi），由19歲拍第1套劇集《夢斷情天》出道，入行超過半世紀，雖然Gigi姐近年主持烹飪節目較多，但對於演藝工作仍有追求，為挑戰自己去年9月參演音樂劇《伴我同行》，演出大獲好評。G...
2023-02-18
一通關，新加坡有朋友來，上海有朋友來，日本有朋友來，相約見面，忙得不得了。這倒也不是說疫情結束病毒消失了，而是大勢所趨，形勢明朗，人的心都放鬆下來。人的心一鬆，許多本來看似嚴重的問題，卻原來都不是問題...
2023-02-18
第六場四班一二○○米。近期沙田此程常利中內疊前置，但A欄一向是沙田跑道中最利?的賽道，上次A欄四班此程兩組賽事，亦見無論是偏慢或偏快步速，都較利置中型或後追馬，像「陽明天空」如此被動都只後上僅敗。今次...
2023-02-19