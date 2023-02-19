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伊仁絮語——攻頂強配突圍

2023-02-19 列印
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第三場「蟲草成名」上仗首度增程挑戰千六米的香港經典一哩賽，雖然賽事步速緩慢，處境頗為不利，但末段走勢委實不差。今仗縮程至千四米應更合適，有力補中。此外，「中華盛景」連場表現穩定，以往曾在田泰安胯下贏馬，人馬故劍重逢，當可看高一線。

第四場「攻頂」上季因傷只出賽一次，今季健康養回，喜見能連番上陣，雖然八戰只得一季，但近期走勢有復甦跡象，隨着評分下降，相信已屆出擊之時。事實上，此駒前仗跑直路賽早段前置，僅在最後二百米才告乏力，最終以三個多馬位負於質新馬「至尊高飛」。上仗改爭泥地千二米，早段與「中華威威」搶放，並大部分時間望空競跑，最終因為早段耗力太多而影響後勁。今仗重返勝途並強配布文，同場有潘頓策騎的「營造創科?」大樹遮蔭，其賠率應不會太熱，有力突圍而出。
Ian
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