安西教練 - 旭日昇黃金機會｜重點出擊

第十場「旭日昇」上季打開勝門之後，評分一度升至三班頂水平，牠在382場次跑田草千六負頂磅之下僅敗給「醉眼光」，由於後駒至今再無進帳，明顯賽事水準並不高。



回顧「旭日昇」上季多次由潘頓執韁，卻只能在二、三班浮浮沉沉，經常近而無威脅，大概說明評分見盡，尤其本身跑法單一，屢遇慢步速場合兼常負重磅，角逐二班賽又實力不足，所以即使幕後鬥志加零一，也無力再開勝門。



今次筆者推介「旭日昇」，主因是牠只負一二八磅，誠是季內在三班負磅最輕一次，其次是今仗在田A作賽，後勁型馬有望充分發揮。其實牠今季在149場次跑二班田草千六，負一二三磅能後追接近，表現甚有睇頭，同場形勢相若的「一先生」及「喜旺駒」之後都各有佳績，推算今仗是贏馬黃金機會。

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