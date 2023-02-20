■布文和蔡約翰昨日合作憑「健康快駒」奪得TVB盃。

昨日重頭戲肉是TVB盃，結果由蔡廄「健康快駒」奪標，騎者布文另贏葉廄「超霸勝」和賀廄「增有」，包辦三寶；至於賀賢另與潘頓雙雙大搏殺，練者勝出「北極光」、「勤德威力」和「還看今朝」，後兩駒都由潘頓建功，他另外還憑「富存大師」食頭胡，與賀賢齊齊封王。記者_文傑、亨利、陳嘉甜昨日賀賢和潘頓大豐收，並且分別成為練馬師王和騎師王。賀賢在「北極光」贏馬後表示：「『北極光』非常忠心，在高班賽可以負輕磅和守好位跑，因此常常會跑得接近，今場賽事步速慢，正好有利其發揮。」而「勤德威力」今仗潘頓胯下開齋，主理人曾炳威說：「『勤德威力』臨場狀態非常弗，因此我們信心十足，此馬近兩戰跑亞軍都輸得有點欠運，很高興今場順利補中，我認為牠會被加六分左右，下場仍然可跑四班賽，並且在田草千六米爭連捷，而日後跑千八米更合。」至於同樣由潘頓贏馬的「富存大師」，其馬主陳啟豪說：「『富存大師』今場贏馬令我非常開心，因為我兒子明（今）天生日，正好作為其生日禮物，還記得此駒在港首捷時，當天剛好是我太太生日，看來馬兒很懂得帶來驚喜。另外我要多謝黎昭昇和潘頓，合作令此駒取勝。」而憑「健康快駒」捧盃的布文，另外還勝出「超霸勝」和「增有」，其中「超霸勝」練者葉楚航說：「『超霸勝』很快已適應環境，牠在外地出賽有戴眼罩，所以我為牠加配眼罩，馬兒近兩戰的際遇不好，今場人馬取位順利，即交出好表現。」另一方面，蔡明紹昨日憑「香港精神」和「萬里飛至」起孖，復出後終於贏馬，而後駒練者蘇偉賢說：「『萬里飛至』衝刺力很短，但蔡明紹十分熟悉馬性，此馬今季已經兩W，狀態大勇，希望加分後升上三班，仍然有好表現。」此外，剛憑「將王」揚威卡塔爾的韋達，昨日憑「當家精神」越洋起孖。「當家」系馬主蔡秀文說：「『當家精神』腳部曾兩度有傷患，因此久休了九個月，牠由從化返港後，韋達曾親自出試，指出馬兒一切安好，很開心陣上也能交出好表現。」