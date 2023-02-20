馬場浮世繪——苗禮德破悶局好精神

苗禮德賽後說：「『香港精神』評分有利，加上狀態及時回勇，終於勝回一仗。賽馬始終關乎運氣，而我今季運氣之差，實在是從練二十七年來罕見，主因疫情令我無法外出買馬，兩個新馬房亦造成競爭，而我廄內大部分馬匹是六到八歲，缺乏進步下未能交出佳績。希望之後運氣能轉佳，同時要衷心感謝長期支持我的馬主。」
馬場浮世繪
在土瓜灣上鄉道跟落山道之間的一段長寧街，兩旁都是維修車房和汽車美容店舖。住在附近的阿添稱，馬路兩旁設錶位，但長期被人霸佔方便工作，街坊沒機會使用，「就算沒有車，有人會用膠櫈或唧車霸住錶位。他們多數不入...
2023-02-20
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國慕尼黑安全會議期間，應美方請求，與美國國務卿布林肯會面。王毅向對方表明，中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力對...
2023-02-20
卡特中心在網上發表聲明，現年98歲的美國前總統卡特，在經歷一連串短暫的住院治療後，決定不再治療，開始在家中接受善終服務，與家人渡過餘下時間。卡特得到家人及醫療團隊全力支持，卡特家族呼籲大家在這個時刻尊...
2023-02-20
一手氣氛熾熱，新盤陸續登場。會德豐旗下的藍田KOKO ROSSO於日前推出首價單，涉88伙，涵蓋1房及2房戶，設最高12%折扣，折實入場價由554.5萬起，全數1房折實更低於「6球」，料最快月底開售。...
2023-02-18
美國加息憂慮再度升溫，美股三大指數上周五個別發展，而港股上周五則低開低收，大市成交額跌至897億元，恒指連跌三周，累挫1969點。有分析指出，美股表現較弱，並參考黑期表現，估計港股今日會低開，2020...
2023-02-20
西甲今晚上演榜尾搶分戰，由今輪聯賽前排尾二的基達菲主場對尾三的華倫西亞。基達菲聯賽連和兩仗成功止血，兩仗皆有士哥的土耳其前鋒伊斯尼烏納應記一功。基達菲今晚地頭出戰聯賽4連敗狀態低迷的蝙蝠軍團，伊斯尼烏...
2023-02-20
賀歲片《毒舌大狀》上映不足一個月已超過9,800萬票房（截至19日下午3時），榮登香港史上最高票房港產片及亞洲電影，過億票房不是夢。首次執導便有此佳績，編劇出身的導演吳煒倫（Jack）坦認感覺好唔真實...
2023-02-20
新一份《財政預算案》本周三發表，政府會否全民派發第三次消費券，仍是社會各界關注焦點。基層普遍希望政府再派發電子消費券，但政府內部及專業界別則出現意見分歧。其實，政府如何擴大消費券的「刺激消費效應」 和...
2023-02-20
昨日重頭戲肉是TVB盃，結果由蔡廄「健康快駒」奪標，騎者布文另贏葉廄「超霸勝」和賀廄「增有」，包辦三寶；至於賀賢另與潘頓雙雙大搏殺，練者勝出「北極光」、「勤德威力」和「還看今朝」，後兩駒都由潘頓建功，...
2023-02-20