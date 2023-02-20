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馬場浮世繪——苗禮德破悶局好精神

2023-02-20 列印
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苗禮德今季表現大跌watt，上半季只憑「冠寶駒」和「多多勇駒」贏馬，上次進入凱旋門已經是去年的十一月，但昨日他終於迎來第三W，旗下「香港精神」在蔡明紹胯下取勝，同時也是騎者傷瘉復出後的首W，騎練齊齊開心破悶局。

苗禮德賽後說：「『香港精神』評分有利，加上狀態及時回勇，終於勝回一仗。賽馬始終關乎運氣，而我今季運氣之差，實在是從練二十七年來罕見，主因疫情令我無法外出買馬，兩個新馬房亦造成競爭，而我廄內大部分馬匹是六到八歲，缺乏進步下未能交出佳績。希望之後運氣能轉佳，同時要衷心感謝長期支持我的馬主。」
馬場浮世繪
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