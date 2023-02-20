任睇No.1
  • 19º
  • 79%
  • 2023年2月20日 星期一
熱門： 消委會抽濕機台灣自由行領展通關中美氣球風波

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——韋達越洋照樣起個孖

2023-02-20 列印
Previous Next

剛周六晚韋達派遣「將王」遠征卡塔爾，結果成功勝出酋長錦標，認真可喜可賀，雖然練者因為親赴當地督戰，昨日到尾後場次才趕得切入沙田馬場，但仍憑「當家精神」交出頭馬，好事成雙也！
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd