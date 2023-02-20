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馬場浮世繪——蘇偉賢閨女再拉頭馬

2023-02-20 列印
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蘇偉賢昨日憑「萬里飛至」贏馬，賽後見其太太和女兒都有拉頭馬，一家三口分享喜悅。之後蘇偉賢高興地表示，這是他女兒第二次拉頭馬，對上一次已經是數年前的「牛角仔」。
馬場浮世繪
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