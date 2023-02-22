安西教練 - 勇趣 四班夠惡｜重點出擊

剛周日三T正獎沒有人中正，很大程度是大冷馬「團結精神」力壓一面倒熱門「營造創科」入圍。論兩駒近績，其實賠率上已反映實力，若閣下有留意《賽馬日在線》，Win姐提到「團結精神」由三班降下，伸算佔有班次之利，還是小妹心思細密，值得一讚。不難發現，上述降班爆冷的例子時有發生。

第四場四班千二米。「勇趣」季內賽績平平無奇，即使018場次所奪一席第五名，也只是受惠了步速形勢。但留意該役三班賽事，對手實力較強。其實回看牠上季尾所獲一勝一位都在四班建功，當時更能力壓惡氣十足的「對衡之星」及「風繼續吹」，證明本身值四班頂水準。

上仗「勇趣」回降四班，因排大外檔而轉彎被頂三四疊，敗績不能作準。今仗改配十磅見習生鍾易禮，而且排五檔靚位，客觀條件由劣轉佳，不失為贏位兼投理想對象。





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