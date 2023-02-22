B女靚馬——電子傳奇勝完再勝

第五場四班一哩，我就揀「芙蓉莊」做重心。佢上仗早段跟守內欄，沿途居中順走，到出彎一刻即時移出中路望空，鞍上人操控走位一絕，直路愈衝愈勁之下，最終只敗給擺前順走的「電子傳奇」，一席亞軍已經交足功課。今場再戰同一路程，有幸排黃金一檔，加上強手遠去，只要發揮出正常水準，相信有機會打開勝利之門。配腳我揀「中華英雄」同「星河小子」。

第八場三班一哩，我就鍾意「電子傳奇」。佢上仗贏馬姿態非常輕鬆，早段跟守第二位，在對面直路尾開始移出二疊加速，結果就此一放而回，過程清脆利落。

今場再出雖然升班，不過負磅驟減十四磅，而且排檔有利，唔排除勝完可以再勝。配腳我揀「百勝名駒」同「銀亮之風」。

B女