伊仁絮語——芙蓉莊值得跟進

第四場「奇寶」上季曾於谷草一千後上擊退「超額認購」，證明腳法適合跑窄場。今仗強配潘頓可看高一線。冷門要留意「勝利神駒」，近仗走勢愈見進步，最近試閘亦從容不迫，騎練合作成功率高，可望入冷位。

第五場「芙蓉莊」上季七歲仍獲兩贏三位，戰鬥力仍未退化。今季前後七戰，除了初出一役在谷草千二所負較遠外，其餘均有走勢。今仗繼續排內檔，形勢頗佳，值得跟進。「機緣巧俠」上季曾擊敗「芙蓉莊」，近仗走勢明顯復甦，現評分亦較上季勝時為低，已有能力反彈。

Ian