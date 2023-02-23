文家良 捧盃兼封王



昨晚唯一錦標是香港足球會百周年紀念盃，結果由文廄「電子兄弟」大熱掄元，文家良最終更成為練馬師王。至於潘頓憑何廄「包裝全承」和黎廄「淺草飛」起孖，並且成為騎師王。而第八場賽事因為「醉眼光」發生意外，馬會響鐘取消賽事，為季內第二度發生同樣情況。記者_文傑、亨利、陳嘉甜

文家良馬房昨晚布下強陣，雖然第一場的「美滿將來」和第二場的「大家開心」均只能跑亞軍，幸好到了第四場終於憑「電子兄弟」交出頭馬，並且捧走香港足球會百周年紀念盃，此駒季內已經三W，表現優異。賽後文家良說：「『電子兄弟』陣上演出忠心準繩，而且仍然有進步，由於其身形粗壯，下場留在四班賽即使負一三五磅也可以應付，但最好可以抽排內檔，這樣會有助牠延續好表現。」

至於潘頓昨晚憑「包裝全承」和「淺草飛」起孖，並且因為第八場賽事取消，令其以三十二分提早成為騎師王。而前駒今仗開齋，練者何良說：「潘頓賽後報告，『包裝全承』入直路後保持走勢不錯，只是出頭後情緒不太集中，所以應該還有進步空間。此駒前仗在港初出後追入圍，上場改變跑法提早發力，牠因而感到很混亂，不知道如何是好，反觀今場潘頓入直路才發力，戰略與在港首戰一樣，結果便交回好表現，希望牠經過今場勝利後，會漸漸入正軌，繼續通過實戰增加作賽經驗。」

另一方面，昨晚頭場由伍廄「闖一」爆出二十四倍W，賽後伍鵬志說：「『闖一』轉入我馬房後，我花了很長時間摸索，因為其胃潰瘍情況甚為嚴重，體格比較孱弱，要慢慢養壯，今場牠落五班作賽有班利，我估計會跑得很接近，只是有點擔心負一三四磅。此駒適宜搶前跑，只要早段走來暢順，便可以發揮應有的水準。」

而昨晚同告開齋的還有「雅典武士」，此駒在何澤堯胯下大熱取勝，馬主田北俊說：「上仗我對『雅典武士』充滿信心，可是只跑亞軍，今次再跑谷草千二，即使排檔不及上場理想，但是何澤堯發揮出色，最關鍵要讓馬兒順其步伐競跑，不能過分約束，結果贏出在港首場頭馬。此駒身形壯碩，稍後會再部署返回沙田出賽。」