任睇No.1
  • 16º
  • 75%
  • 2023年2月23日 星期四
熱門： 財政預算案2023實名登記入台證消委會抽濕機領展

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——精算赤焰遲到好過無到

2023-02-23 列印
Previous Next

蔡約翰贏馬並不稀奇，但昨晚所贏的「精算赤焰」則值得慶賀，皆因此馬先前廿五戰未勝，不過遲到好過無到。至於騎者田泰安已連贏四個賽日，並繼本月初的「波爾多」之後，與蔡約翰再次攜手贏馬。至於「精算」系馬主龐維寧說：「『精算赤焰』曾經流鼻血，但陣上多次跑得接近，常常有獎金收，表現其實很不錯。我們等待這場頭馬已有一段長時間，今場田泰安發揮得好，快步速亦對『精算赤焰』有利，牠勝後加分仍會留在五班，應該保持到競爭力。」
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd