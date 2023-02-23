馬場浮世繪——精算赤焰遲到好過無到

蔡約翰贏馬並不稀奇，但昨晚所贏的「精算赤焰」則值得慶賀，皆因此馬先前廿五戰未勝，不過遲到好過無到。至於騎者田泰安已連贏四個賽日，並繼本月初的「波爾多」之後，與蔡約翰再次攜手贏馬。至於「精算」系馬主龐維寧說：「『精算赤焰』曾經流鼻血，但陣上多次跑得接近，常常有獎金收，表現其實很不錯。我們等待這場頭馬已有一段長時間，今場田泰安發揮得好，快步速亦對『精算赤焰』有利，牠勝後加分仍會留在五班，應該保持到競爭力。」馬場浮世繪