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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘何配終再攜手贏

2023-02-23 列印
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近期何良與潘頓偶有合作，可惜多數都是熱倒收場，如「包裝大獎」、「慶萬家」等甚至三甲不入，成績強差人意。不過昨晚二人終於做番齣好戲，憑大熱門的「包裝全承」勝回一仗，總算對捧場客有交代。
馬場浮世繪
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