馬場浮世繪——潘何配終再攜手贏

近期何良與潘頓偶有合作，可惜多數都是熱倒收場，如「包裝大獎」、「慶萬家」等甚至三甲不入，成績強差人意。不過昨晚二人終於做番齣好戲，憑大熱門的「包裝全承」勝回一仗，總算對捧場客有交代。

馬場浮世繪