馬場浮世繪——希斯打破頭馬悶局

希斯今季成績平平穩穩，不算好也不算差，但近期就似乎有點運滯，自從上月十八日勝出「久久為攻」後便再無佳作，幸好昨晚終於打破悶局，於第六場憑「雅典武士」一放到底贏馬，亦是此駒在港首W。

馬場浮世繪