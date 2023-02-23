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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——希斯打破頭馬悶局

2023-02-23 列印
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希斯今季成績平平穩穩，不算好也不算差，但近期就似乎有點運滯，自從上月十八日勝出「久久為攻」後便再無佳作，幸好昨晚終於打破悶局，於第六場憑「雅典武士」一放到底贏馬，亦是此駒在港首W。
馬場浮世繪
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