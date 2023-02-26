仲達 - 喜報部署顯心思｜頭號目標

第六場四班一四○○米。今日屬於大賽日，一般而言賽事水準會較高，但此場四班千四米卻絕非如此。相信要揀四匹馬的話，大部分人都有「世澤歆星」、「霹靂神龍」。不過前駒上贏馬水準如何，看過「俠客行」剛周三的表現，問你驚唔驚？「霹靂狂龍」上仗逆偏差、逆步速下追得勁，姿態無疑好，但賽事水準仍有疑點，而且段速水準也不算高。因此，續配賈傑美的「喜報」，在此已值得秤高。



無疑，「喜報」季內221場次同程上名一役，除了稍嫌留後些少之外，布文發揮已大致沒錯，但對頭二馬都沒威脅，而亞軍「競駿翩翩」筆者已一連兩場損手，照理「喜報」的實力亦未算有過人之處。不過此駒上仗換上賈傑美後，在蝕了快步速及轉彎三疊之下，竟然只輸鼻位，更是全日唯一的三疊上名馬，人馬似乎甚為合拍。今次練者等到賈傑美重臨才再安排此駒上陣，部署顯心思，在各無把握的場合，已值得信賴。

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