B女靚馬——皮具之星又泥料

第二場三班泥地一哩，我就揀「皮具之星」做重心。佢升上三班之後仍連場接近，不愧是路程專家。上仗早段留得較後，沿途一直守住內欄，接近出彎開始搵位，結果從後追上得第四，姿態出色。今場繼續負輕磅，只要鞍上人早少少發力，相信有機會再開勝門。配腳我揀「無心睡眠」同「幸運傳奇」。



第八場三班千八米，我最鍾意係「木火兄弟」。佢上仗擺前沿二疊順走，結果就此一放而回，梁家俊發揮無可挑剔。難得馬兒勝後狀態仍勇，埋門快跳保持上仗水準，只要交回正常表現，再打再勝應無難度。配腳我揀「越駿歡欣」同「翔龍再現」。

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