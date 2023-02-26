伊仁絮語——霹靂神龍檔靚爭勝

第二場「雪山神駒」來港前在烏拉圭三出三捷，其後轉戰阿聯酋及沙特阿拉伯，亦在多場泥地級際賽中跑得接近。此駒在港首戰出爭千四米跟跑而回，但表現尚不太差。上仗改爭泥地，沿途留居於後，末段展開衝刺，結果負於「王炸」六乘多。今仗有「幸運傳奇」及「雙天至尊」等快放馬，步速應該頗快，對牠更為合適，強配潘頓值得看好。



第六場「霹靂神龍」兩戰得一亞一殿，表現穩定。上仗增程至千四米，由於排檔較外，因此早段被逼留守較後位置，即使直路展開強勁衝刺，可惜未能追上早已透出的「神舟時代」而屈居亞軍。今仗排位轉佳，若際遇許可有力爭勝。對手方面，「愛馬善」同樣只上陣兩次，表現亦愈見進步，上仗末段較為均速，相信日後跑較長途程更合適，今仗若能跟前或領放，或有驚喜演出。

Ian