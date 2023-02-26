安西教練 - 金佰令進步可勝｜重點出擊

第十場三班千四米。原本筆者對「金佰令」沒甚好感，理由是牠在204場次跑田草千二，賺盡快步速仍失三甲，況且二三名馬是一再無表現的「步履如風」和「紅楓勝景」，賽事水準難信賴。之後「金佰令」在278場次初跑千四，雖然其血統顯示適合增程，但對手級數比起千二提高，故即使臨場賠率吸引，我也不感興趣，就算牠最終得第四名，但只是受惠形勢才接近，始終未有太大證明。



但值得留意，與「金佰令」同樣出自278場次的「彩虹千里」，隔仗再戰田草千四能爆冷贏馬，伸算賽事水準有點睇頭。雖然「金佰令」在367場次再遇「彩虹千里」而輸得較遠，不過本身改用後追跑法兼三疊轉彎，論形勢屬於雙蝕，再細數出自367場次蝕步速的「增有」及「銀亮之風」，再出非贏即位，由此確定「金佰令」正在進步！

安西教練