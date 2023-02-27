何澤堯奪金締造經典\

■何澤堯憑「新力高升」勝出香港經典盃。

昨日何澤堯先憑呂廄「金鎗六十」捧走香港金盃，再以偉廄「新力高升」勝出香港經典盃，取得一口大賽孖寶。至於潘頓勝出「永遠美麗」、「勇敢夢想」和「色種笑」，成為騎師王兼助蔡廄起孖。而姚本輝則成為練馬師王，他取得一冠兩亞兩季。記者文傑、亨利、陳嘉甜昨日焦點是香港金盃和香港經典盃，結果何澤堯憑「金鎗六十」和「新力高升」囊括兩場大賽。前駒今仗再度擊敗「浪漫勇士」，馬主陳家樑說：「賽前我對『金鎗六十』有一定信心，因為牠過往贏過二千米，只是目前已經七歲，而且今場對手很強，但最終仍可以取得在港第二十四W，我真是很開心，至於季尾是否再做馬王，我一向只抱平常心。」練者呂健威則說：「『金鎗六十』下場將出爭四月九日的千六米二級賽主席錦標，然後在冠軍一哩賽馬日再上陣，但跑千六米冠軍一哩賽抑或二千米女皇盃，我要與何澤堯研究，至於會否遠征日本安田紀念賽，目前未有定案。」至於何澤堯勝出「新力高升」後表示：「『新力高升』近期表現出色，今仗沿途走勢非常輕鬆，直路加速力甚勁，牠愈來愈成熟，只要陣上能夠放鬆來跑，應該可以應付二千米的打吡，屆時最強對手是蔡廄馬（指『永遠美麗』），但我們必全力以赴。」另一方面，潘頓昨日憑「永遠美麗」、「勇敢夢想」和「色種笑」三W，並且成為騎師王。「永遠」系主理人郭少明說：「『永遠美麗』下場將直接跑打吡，屆時會由潘頓主轡。記得此駒來港初期，潘頓已對我們表示，應該以打吡為目標，我則覺得跑千四至千六米或許最好，但一切還是交由蔡約翰部署。」而「色種笑」馬主劉大鈞說：「『色種笑』今場排十三檔，形勢較惡劣，最終仍然可以再下一城，無疑演出進步，賽前蔡約翰說此馬只有位置機會，如今順利打疊勝出，令我喜出望外。」至於昨日成為練馬師王的姚本輝，於第四場以「怡心聲」和「運高八斗」雙龍出海，結果前駒爆二十倍W。姚本輝說：「『怡心聲』和『運高八斗』都是直路賽專家，賽前我認為牠們的實力在伯仲之間。前駒上季中開始大熟，今季跑一千米和千二米均可勝任，而後駒今仗被失去平衡下不肯再跑，落敗不能作準。」