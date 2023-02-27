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馬場浮世繪——徐雨石破悶局叻叻

2023-02-27 列印
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「中華叻叻」昨日以五班馬身分越級挑戰四班賽，結果以弱勝強爆出五十倍巨冷W，為石廄取得季內第五場頭馬，而徐雨石對上一次贏馬，已經是去年的十一月十二日，足足相隔三個多月，要畢業仍須加倍努力。
馬場浮世繪
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