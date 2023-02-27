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馬場浮世繪——永遠美麗名利雙收

2023-02-27 列印
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蔡廄「永遠美麗」昨日放棄角逐經典盃，轉戰二班賽與年長馬對壘，但繼續以晨操姿態再勝一仗，加分後將穩奪打吡入場劵。此外，此馬更奪得首次勝出二班或以上賽事的一百萬元特別獎金，可謂名利雙收。
馬場浮世繪
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