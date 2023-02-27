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馬場浮世繪——薛恩客串一W兩P

2023-02-27 列印
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昨日有三位騎師來港客串，其中以薛恩成績最好，得方嘉柏關照之下，結果憑「直線力山」贏馬，另有「喜旺駒」和「日日型」入位。講開跑位置，同樣客串的賈傑美則連場做「二奶」，埋單交出五個亞軍，非常失運。
馬場浮世繪
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