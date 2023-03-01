伊仁絮語——龍來了級數佔優

第二場「龍來了」早前曾因不良於行而退出比賽，幸好傷患不算嚴重，康復後工夫循序漸進，最近兩度試閘走勢亦佳，戰鬥力已逐漸回復。儘管今仗休出要負重磅，但級數始終較對手為高，再者希威森已連續三期食白果，鬥志不用置疑，無論冷熱都有重視價值。對手可留意上仗末段後追甚勁的「機械戰士」。

第七場「經典之星」年屆七歲，戰鬥力無疑有些退化，然而前速依然銳利。上仗以冷門身分出爭泥地千二，僅在最後一百才告力弱。現評分較上季贏馬時候更低，今仗喜逢一檔，再由手風甚順的蔡明紹策騎，有權一放迄終。對手方面，「四季醒」最近試閘大勝而回，看來能力頗佳，在外地曾以前置跑法制勝，今仗快馬不少，本身排三檔甚為好跑，值得捧場。

Ian