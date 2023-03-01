仲達 - 金發銀發 穩位望贏｜頭號目標

第三場四班一二○○米。「金發銀發」在港兩季仍未勝，實力不容高估，但今次有幸碰上拆了三組後對手極弱，理應穩位望贏。

「金發銀發」最近四仗跑四班賽只取得一季兩殿，甚至前仗326場次於世紀弱組都只跑得沒威脅的第四。不過牠上仗轉跑沙田千四，在偏差極不利轉彎走外疊之下，蝕了三疊仍只負三個身位，而且與賺了貼欄的「威之星」、「快錢」等差不多同到，表現遠比之前跑1650米出色，有可能其長力根本不到一哩！

今仗「金發銀發」縮程千二米，除了對手弱之外，亦有可能較跑1650米合適，最重要是排好檔，賺形勢後可欺凌弱旅。

仲達