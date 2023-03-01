安西教練 - 活力多多長途最啱｜重點出擊

第四場「活力多多」是上季新馬，卻延至今季十二月才首度上陣。要特別留意牠今季第一次出賽之前，早已渡江試千七米大閘，似乎意味着伍鵬志認定牠是長途材料！

回顧271場次，「活力多多」初跑田草千四，早段留後蝕慢步速之下，直路仍能追近主馬群，無疑該組對手盡是上季新馬，未算證明太多，當然更談不上好賽績。但隨後牠轉戰泥地一哩，埋門票數異常強勁，或許幕後認為馬兒具足夠氣量應付，但始終場地性能未明之下，結果落第而回，敗績不足為據。

上仗「活力多多」大幅增程跑二千，雖然受惠快步速，但直路初一再受阻兼轉換跑線，最後百五米仍能於內疊不利路段持續追上，論走勢不遜當銳的「九龍神駒」差，顯示大長途應是其最佳出路。

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