B女靚馬——皇帝英明仲有得贏

第四場四班二千二百米，我就揀「龍船快」做重心。佢上仗早段貼欄留後，沿途輕鬆順跟，到臨入直路即時移出搵位，望空後愈衝愈勁，追勢更能夠持續到尾，估計加程跑大長途會更合適，所以今場跑二千二屬合理部署，而且排檔亦靚，有助早段貼欄慳位，何澤堯再騎必定懂得如何發揮，我對佢信心十足。配腳我揀「但求快活」同「一舖到位」。

第六場四班千二米，我就鍾意「皇帝英明」。佢今季跑同程贏過兩次，擺明路有專長演出一直維持高水準。上仗早段沿二疊居中，由直路初開始大步追上，勢頭良好，最終僅以頸位見負得季軍，表現依然出色。今場繼續強配贏馬拍檔田泰安，人馬合作予人信心，只要發揮出正常水準，相信仲有得贏。配腳我揀「勝利才子」同「創奇蹟」。

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