■潘頓昨晚憑「有財有勢」取得個人今季第100W。

昨晚谷中舉行九場賽事，希斯憑「錢多多」和「久久為攻」起孖，另加一場季軍，最終成為練馬師王；而後駒騎師田泰安另贏蔡廄「嫡愛心」，以兩分之微壓倒潘頓，後上成為騎師王。至於潘頓勝出「有財有勢」和「勝神威」，季內頭馬突破一百W。其餘蔡約翰和希威森亦梅開二度。記者文傑、亨利、陳嘉甜昨晚希斯憑「錢多多」和「久久為攻」梅開二度，另有「宏才」跑季軍，最終成為練馬師王。希斯在前駒贏馬後表示：「『錢多多』加盟我馬房的時候一切正常，季內狀態亦見不俗，無奈屢次搏殺不成，本來今仗是由巴度繼續策騎，但由於他停賽，因此改配希威森，而後者的發揮可謂滿分，雖然出閘稍慢，卻很有耐性地在直路搵位，並且令馬兒交出最強的後勁。我會繼續為此駒報跑谷草短途賽事，希望之後可以繼續有好表現。」此外，昨晚谷中舉行季內第四十九次賽事，而賽前已經累積了九十九W的潘頓，最終憑「有財有勢」和「勝神威」起孖，頭馬已達一百零一場。目前距離馬季煞科尚早，潘頓要成為冠軍騎師幾乎沒有懸念，問題只在於能否打破莫雷拉創下的單季一百七十W紀錄，但觀乎前者的贏馬進度，機會非常樂觀。另一方面，丁冠豪昨晚憑「創建群英」食頭胡，賽後他表示：「『創建群英』跑來均速，今場主要贏在霍宏聲發揮出色，騎者掌握步速得宜，轉彎後率先發力走甩，就此一放而回。此駒今場體重比上場輕了二十多磅，或許是其最佳體重，但爭勝關鍵還在於本身狀態夠弗。」至於姚本輝和蘇兆輝這對雙「輝」組合，昨晚憑「一舖到位」攜手贏馬。賽後姚本輝說：「『一舖到位』是北半球馬，腳法擅跑中長途，所以今場角逐谷草二千二百米合適，其實牠上場在谷草千八米得亞軍，表現已經很不錯，因為路程稍稍嫌短，而且頭馬『躡景追飛』實力太強勁。我認為『一舖到位』愈長愈好，但大長途賽程不多，因此稍後也會安排牠跑千八米。」