馬場浮世繪——方嘉柏韋達越洋齊爆冷

由於「將王」將於本周六出戰杜拜傑貝哈特錦標，故此韋達日前已飛往杜拜，準備親自為馬兒操練，而昨晚場內自然不見其身影，但他仍然有馬搏殺得手，旗下「龍來了」（圖）爆出十六倍W，遙遠控制下攻勢一樣得心應手。至於同樣去了杜拜為「多巴先生」督戰的方嘉柏，昨晚亦無執輸，他憑班德禮策騎的「巴薩諾瓦」（圖）爆二十五倍W。賽後馬主蕭劍新透露，方嘉柏認為「巴薩諾瓦」非常重口，本來想透過今仗教馬，所以由騎功不俗的班德禮策騎，最終贏馬是驚喜。蕭劍新又指，「巴薩諾瓦」在法國賽績好，希望繼續進步。馬場浮世繪