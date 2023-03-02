馬場浮世繪——錢多多補出有運贏

昨晚四班千二米賽事拆三組，希廄「錢多多」報名時本來是後備一，但由於有馬退出得以補上，結果更打開今季勝門。而最幸運的是，「錢多多」與「正氣青驅」在最後階段鬥得激烈之時，對方卻突然稍稍外閃，結果前駒以頭位之微險勝。

馬場浮世繪