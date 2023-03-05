B女靚馬——健康快駒勝完再勝

第八場二班千八米，我就揀「健康快駒」做重心。佢今季表現非常好，而且兩度交出頭馬，狀態有保證。上仗跑二千早段留後，沿途見馬兒走勢順暢，直路前半段雖然有點阻窒，不過望空後如箭撲上，最終贏得好靚。今場排三檔起步，有助早段守靚位，相信可以再次贏馬。配腳我揀「勇猛神駒」同「龍船狀元」。



第九場三班泥地千二米，我就鍾意「火鑽」。佢今季五戰獲三冠一亞，踏入五歲逐漸成熟，跑泥地亦表現良好。上仗沿途貼欄領放，直至埋門才被「龍騰飛翔」追過，繼續保持應有水準。論本身跑泥地的準繩程度，加上賠率有肉食，計落非常抵博。配腳我揀「龍騰飛翔」同「魅影獵飛」。

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