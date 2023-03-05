安西教練 - 當家信心四平八穩｜重點出擊

第四場五班千二米。「當家信心」是我一直留意動向之馬，事緣牠上季兩度降落五班即勝，甚至乎上季末能在四班入位，計質素明顯略超五班。可惜此駒季內屢遇不利際遇，經常抽外檔導致影響發揮，尤其近幾仗若非處境欠佳，按理應已交出頭馬。



「當家信心」在349場次泥地千二，當日的跑道狀況大利前領，本身靠後追已經蝕底，最終能衝入一席第四，也只是追不及近期能交出頭馬的「澳華威威」和「同盟力量」，可算雖敗猶榮。至於407場次刻意早段拖後，直路取內疊未能全面望空，而且該賽形勢有利前置馬發揮，本身末段時間只是稍不及頭馬「澳華威威」，又一實力見證。再睇上仗轉戰谷草，本身在直路未能全面望空之餘，前四名馬更是沿途貼欄受惠偏差。



今仗「當家信心」回配上季贏馬功臣嘉里，評分相比勝時也減去九分，計條件四平八穩！

安西教練