伊仁絮語——倍增勝數縮程再爭勝

第五場「倍增勝數」季初在121場次跑泥地千二入Q，翌仗雖然排外檔，但蝕位轉彎仍能後上以輕鬆姿態大勝，證明同程性能良好。前仗牠增程至一哩，即使受制於外檔落後不太遠。今次縮程回師勝途，排三檔甚為理想，查騎練剛憑「錢多多」打破悶局，二人手風轉順值得留意。



第六場「喜勝威龍」來港前三出兩捷，質新馬尚未見底。上仗初降四班改配潘頓即獲季軍，演出較之前有明顯改善。今仗雖然負磅最重，但同場對手實力非強，本身跑法夠靈活，勝望頗高。對手方面，「鎂之妙」近兩仗均受制於外檔而敗，今仗改用周俊樂，戰意鮮明，應可爭入前列。

Ian