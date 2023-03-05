伊仁絮語——倍增勝數縮程再爭勝

第六場「喜勝威龍」來港前三出兩捷，質新馬尚未見底。上仗初降四班改配潘頓即獲季軍，演出較之前有明顯改善。今仗雖然負磅最重，但同場對手實力非強，本身跑法夠靈活，勝望頗高。對手方面，「鎂之妙」近兩仗均受制於外檔而敗，今仗改用周俊樂，戰意鮮明，應可爭入前列。
Ian
尖沙咀中間道海員俱樂部的重建地盤，周四深夜發生四級大火，大量火屑隨風飛，波及5幢大廈，其中國際電信大廈及H Zentre的露台雜物與外牆一度燒着，共170人需要疏散，大火焚燒超過9小時，於昨晨8時半才...
2023-03-04
澳洲智庫：中國領先美國外媒報道，智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究發現，在44項技術領域當中，中國在多達37項領先，表示西方國家在研究先進科技和吸納人才的競賽上正節節敗退，中國更可能在某些領域形成...
2023-03-03
兇徒恐嚇：市長無法保護你阿根廷球王美斯妻子的家族，在羅薩里奧市經營的超巿遭槍擊，事件中無人受傷，但槍手在現場留下恐嚇美斯的字句，更揚言市長無法保護美斯。遇襲超市由美斯妻子安東莉娜的家人經營，事發時，兩...
2023-03-04
樓市向好，各大發展商趁旺推盤，尤其「北都」新界盤。由星星地產發展的元朗雨後，早前已獲批售樓紙，旋即部署推售，繼日前上載樓書，大有機會下周開價，首批將不少於67伙，並將同步開放示範單位予公眾。星星地產主...
2023-03-04
市場憧憬聯儲局暫停加息，隔晚美股3大指數全線上升。內地公佈服務業PMI數字勝預期，A股、港股向上。恒指昨日高開273點後升勢回順，收報20567點，升138點。分析指，兩會召開在即，外圍經濟氛圍好轉，...
2023-03-04
阿仙奴攻擊新貴加比爾馬天尼利早前突然啞火陷入低迷，連累球隊一度於各賽事4場不勝，幸好領隊阿迪達果斷地將他貶為後備，此子立即重拾鬥心在過去3輪英超都有士哥，並領軍悉數奏捷。這名21歲鋒將今晚聯賽主場面對...
2023-03-04
郭富城（城城）、林家棟、黃德斌、譚耀文、胡子彤、顧定軒、監製鄭保瑞、導演黃慶勳等，前晚出席電影《斷網》首映禮，城城在活動後接受訪問，首度開腔談及太太方媛的閨密蔡天鳳被肢解慘案，城城坦言感覺震驚、難過，...
2023-03-04
跟香港相比，上海天氣還是冷的，但只要一出太陽，走在街上便精神爽利。這天從酒店出來，在街角的水果店買水果送去畫廊慰勞一班小妹妹，買完水果看見旁邊有一家點心店，賣大餅油條豆漿，突然開胃，便跟大婆坐進店裏，...
2023-03-04
第七場一班泥地一六五○米。此場出馬雖不多，但算是季內跑此程最銳的馬雲集，好處是各有捧場客，任捧哪一匹獨贏都有合理回報。當中大部分實力馬季內曾在124場次對壘過，因該場步速比標準慢了逾兩秒，所以沿途相對...
2023-03-05