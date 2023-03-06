■希斯昨日起孖兼捧盃。

昨日沙田馬場舉行六草四泥賽事，姚本輝憑「你知我拼」、「上校」、「得勝多」和「魅影獵飛」四W，結果成為練馬師王。而希斯則憑「麒麟」和「倍增勝數」起孖，並且捧走九龍塘會盃。至於蘇兆輝、蔡明紹、田泰安和希威森都梅開二度，前者最終以四分險勝騎師王。記者文傑、亨利、陳嘉甜姚本輝因為出外揀蟀，昨日沒有入場督師，但攻勢依然凌厲，先後勝出「你知我拼」、「上校」、「得勝多」和「魅影獵飛」，其中「上校」更是後備補入，輝哥部署出色。「你知我拼」今仗在蘇兆輝胯下開齋，馬主方潔儀帶同孫女一起拉頭馬，齊齊分享喜悅，她說：「姚本輝目前在澳洲買馬，但賽前曾聯絡我，指出『你知我拼』近期狀態不錯，今場爭勝機會不俗，而臨場此駒形勢有利，放頭順走就此一放而回。」「魅影獵飛」馬主譚國章則說：「『魅影獵飛』上場贏馬姚本輝也不在港，實在非常巧合。此駒今場升上三班對手增強，賽前我不敢抱太大信心，很高興可以繼續取勝。輝哥成功發掘出此駒泥地性能出色，田泰安則令馬兒跑出鬥心，騎練都值得一讚。」其餘希斯昨日憑「麒麟」和「倍增勝數」起孖，後駒更奪得九龍塘會盃，練者賽後說：「能夠連續兩個賽日起孖，我當然感到高興，希望之後手風持續大順。『倍增勝數』之前兩場跑泥地中距離其實表現不差，只是陣上際遇欠佳才未能交出佳績，今次回師曾勝的泥地短途兼抽得好檔，終於再次贏出報捷，雖然其評分逐漸回到當年來港時的水平，但我認為仍有機會取勝。『麒麟』腳法不合跑快地，所以我亦主力安排牠在泥地出賽，今場主要贏在梁家俊發揮出色。」另一方面，蔡明紹憑「大眾開心」和「龍船狀元」包辦第八口孖寶，前駒爆二十七倍W，練者羅富全說：「『大眾開心』過往曾於泥地一哩賽得殿軍，可算有根據，牠排外檔在陣上容易外閃，所以排內檔會表現較好，今場贏在騎師蔡明紹發揮出色，全程跑來一步不蝕。」