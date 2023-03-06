馬場浮世繪——周俊樂贏韋小寶沖喜

周俊樂在剛上周五就「線路光明」事件接受研訊，最終競賽小組裁定他無罪，可謂一身鬆晒。至於昨日周同學亦表現積極，其中「韋小寶」便在他胯下險勝而回，賽後騎者在凱旋門笑得特別燦爛。練馬師伍鵬志則說：「『韋小寶』前仗輸受阻，上仗則對手太強，今場總算成功取勝。我認為此駒陣上表現專業，應該適合出外遠征，如果能夠獲得杜拜馬會邀請，牠可以隨時起行，屆時會由周俊樂策騎。」馬場浮世繪