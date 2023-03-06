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馬場浮世繪——龍之威發脾氣退出

2023-03-06 列印
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  昨日第二場賽事，初出的「龍之威」在步出跑道的途中大發脾氣，並將鞍上人黃皓楠拋跌，幸好他沒有受傷。之後「龍之威」一直未能穩定下來，令黃皓楠無法重新上馬，最終惟有退出。
馬場浮世繪
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