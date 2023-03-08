仲達 - 順勢贏 相對值博｜頭號目標

第八場三班一二○○米。「順勢贏」是第三季在港的愛爾蘭自購馬，在外地兩歲初出已打疊兩捷，而且包括一場兩歲三級賽，可是來港拼了三季卻只得一捷，而且早兩季已是養在成績經常名列前茅的沈廄。單看此背景資料，可想像此駒有可能是較早熟，如今高峰已過，在三班未必有優勢，所以今仗即使得一檔之助，可能亦只限於爭位置。不過此駒前仗在田草此程，沿途蝕三疊轉彎之下，追勢更勝接戰大勝的「超霸勝」，起碼反映近況不俗。況且今場特色是有足夠快馬，而隔晚兩匹熱門「紫雲冰」和「純金酒杯」亦未必有很大上升空間，且跑法都偏向被動，反而「順勢贏」排一檔卻仍有近十倍，則相對值博。

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