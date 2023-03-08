安西教練 - 勇敢巨星檔靚再贏｜重點出擊

第七場三班千二米。「勇敢巨星」季內264場次在同程打開勝門，然而該賽對手至今僅得「有財有勢」能補中，賽事水準談不上高。但要留意，之後「勇敢巨星」升上三班跑過兩場，兩次都備受大戶看重，似乎認定其前景看俏。

回看338場次田草千二，查當日早段場次的短途賽有利前置跑法，「勇敢巨星」沿途被頂三疊，最終只落後近績甚佳的「電氣騎士」約兩身位，以初上三班而言已算不俗。至於上仗回師谷草勝途，由於排外檔而早段拖後，跑法並不為過，但早段花了好些時間才能攝入二疊，兼轉彎走外疊蝕位太多，最終只敗給幾匹再出有佳作的強手，本身狀態明顯更進一步。今仗內側有快馬「終身美麗」開路，應可輕易守包廂，又可再次衝上取勝。

安西教練