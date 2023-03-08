伊仁絮語——勇敢巨星形勢好跑

第七場「勇敢巨星」今季初出即在谷草千二追入冷位，隨後在264場次克服外檔，以前置跑法擊敗最近輕鬆贏馬的「有財有勢」等駒，表現出色。近兩仗牠雖然三甲不入，但整體演出不太差。今仗排位有利，加上同組快馬不多，牠應可沿途留守內欄前列位置，形勢頗為好跑。對手方面，「紅楓勝景」來港前曾連番在級際賽跑得接近，質素雖不超級，但身處三班應合適，今仗改動配備，或有驚喜演出。

第八場「順勢贏」轉投賀廄後已上陣四次，儘管未能上名，但表現尚算穩定。此駒上季曾於八十三分入位，現時已下調至六十四分，配合黃金一檔，若能交出最高水準，有力爭勝。此外，「量化歡騰」今季六戰悉數跑入前五名，今仗排位較外，但勝在跑法主動，也要兼顧。

Ian