伊仁絮語——勇敢巨星形勢好跑

第八場「順勢贏」轉投賀廄後已上陣四次，儘管未能上名，但表現尚算穩定。此駒上季曾於八十三分入位，現時已下調至六十四分，配合黃金一檔，若能交出最高水準，有力爭勝。此外，「量化歡騰」今季六戰悉數跑入前五名，今仗排位較外，但勝在跑法主動，也要兼顧。
Ian
名媛蔡天鳳遭碎屍烹煮案，涉案被捕者愈來愈多。繼死者前夫家翁一名歡場情婦被捕後，蔡的前夫鄺港智一名新移民女性朋友於內地落網，她涉嫌協助鄺潛逃。昨日，內地公安把這名姓潘女子移交香港警方，成為案中第7名被捕...
2023-03-08
暗地制訂「摧毀台灣」計劃在北京，全國人大會議期間，外交部長秦剛昨日舉行上任以來首場中外記者會，他批評美國全方位遏制和打壓中國，並暗地制訂「摧毀台灣」計劃，重申台灣問題是中美關係第一條不可跨越的紅線，任...
2023-03-08
美國45個州的檢察長要求TikTok交出內部通訊，協助調查其是否損害用戶的心理健康。在北京，外交部批評美方將科技問題政治化和武器化，剝奪中國發展權利。美國45個州的檢察長小組，要求TikTok交出內部...
2023-03-08
新盤市況熾熱，全新盤積極推售，星星地產旗下元朗雨後昨日公佈價單，首批推出68伙，折實平均呎價14491元，折實入場費395萬，今日隨即開放示範單位供參觀及進行收票。雨後首批68伙，面積276至717方...
2023-03-08
中國海關總署公佈，以美元計今年首2個月出口按年跌6.8%勝預期；進口則跌10.2%遜預期；貿易順差1168.8億美元。港股則在公佈進出口數據後，午後隨A股走低，收報20534點，跌68點，終止2連升，...
2023-03-08
熱刺近來頭頭碰着黑，英格蘭足總盃出局後，上仗英超又敗給護級的狼隊爭前4現危機。今晚歐聯16強次回合主場對AC米蘭又有後衞艾歷迪亞停賽令兵源更加緊絀；再加上領隊干地傳出有意在今夏約滿離隊，進一步打擊球隊...
2023-03-08
去年9月，黃凱芹（Chris）終於重返闊別10年的紅館舉行35周年演唱會，唱開有癮，本月再轉戰九展開多兩場。DJ出身的Chris接受能力好高，乜job都願意做，如主持、拍劇，甚至《全民造星V》評判都話...
2023-03-08
昨天有兩個調查報告公佈結果，不約而同提到港人生育下降的問題。一個名為「港媽會生多個願望清單」的調查，訪問500名有孩子的婦女，清單首三位分別是丈夫願意分擔家務、聘請外傭可扣稅，及政府提供生育津貼，政府...
2023-03-08
第八場三班一二○○米。「順勢贏」是第三季在港的愛爾蘭自購馬，在外地兩歲初出已打疊兩捷，而且包括一場兩歲三級賽，可是來港拼了三季卻只得一捷，而且早兩季已是養在成績經常名列前茅的沈廄。單看此背景資料，可想...
2023-03-08